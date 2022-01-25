В Ленинградской области за последние сутки две несовершеннолетние девушки попали в больницу с отравлением

Image 16+
В Ленинградской области за последние сутки две несовершеннолетние девушки попали в больницу с отравлением
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Первый случай произошёл поздно вечером в городе Отрадное. Придя домой с прогулки, четырнадцатилетняя девушка пожаловалась родным на плохое самочувствие. Через некоторое время она потеряла сознание. Приехавшие на вызов сотрудники скорой помощи отвезли несовершеннолетнюю в больницу, где врачами был поставлен диагноз отравление.

Вторая отравившаяся - студентка, которая на время учёбы поселилась в Выборге у бабушки. По предварительным данным, семнадцатилетнюю девушку пришлось доставить в больницу после приёма жаропонижающих таблеток, упаковку от которых нашли в её комнате. Состояние пострадавшей средней тяжести. Семья характеризуется положительно, проблем с правоохранительными органами не имела.

На данный момент идёт уточнение обстоятельств обоих происшествий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Ленинградской области за последние сутки две несовершеннолетние девушки попали в больницу с отравлением

Сегодня, 16:08

Петербуржец запустил в кассира сметаной за просьбу надеть маску

Вчера, 14:58

В Петербурге пассажиры избили водителя автобуса

20-01-2022, 19:13

В Петербурге заведено уголовное дело по факту смерти восьмимесячного ребёнка

17-01-2022, 21:38

Петербургский самолёт экстренно сел в Самаре в связи с угрозой теракта

15-01-2022, 19:13

Очередной электронный террорист «заминировал» одновременно объекты в обеих столицах и назвался Навальным

12-01-2022, 20:18

Из-за примеси килограмма соломы в Петербурге сожгли почти двадцать тонн маковых семян

10-01-2022, 18:48

В массовом ДТП на трассе «Кола» погибли два человека

9-01-2022, 22:43

В Санкт-Петербурге хозяева выбросили своего пса с двенадцатого этажа

27-12-2021, 22:28

Шестилетний мальчик умер в одном из стоматологических кабинетов Санкт-Петербурга

14-12-2021, 15:53

В Петербурге загорелось здание машиностроительного завода «Армалит»

12-12-2021, 17:23

В Петербурге на Суздальском неизвестный избил женщину и похитил ее сына

8-12-2021, 17:48

В Петербурге задержали подозреваемых в фиктивной вакцинации

30-11-2021, 20:03

В Санкт-Петербурге двое с пистолетом ограбили аптеку

14-10-2021, 09:58

Поклонник с сайта знакомств похитил отвергнувшую его женщину в Петербурге

5-10-2021, 16:33

В Петербурге у студента украли 60 «Айфонов» и 200 тысяч рублей

4-10-2021, 13:18

В Петербурге TikTok-блогерша RARRI HOOD получила удар ножом по лицу из-за пиццы

3-10-2021, 14:23

В Ленинградской области нашли тело женщины без глаз

3-10-2021, 13:38

Около 50 обысков проводятся у бизнесменов Петербурга

29-09-2021, 11:05

В Санкт-Петербурге водители устроили стрельбу по машинам рядом с Волхонским шоссе

27-09-2021, 15:10

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Российский врач Кашаба: нас ждут большие откровения о вакцинах против коронавируса
  • Вчера, 13:33

Российский врач Кашаба: нас ждут большие откровения о вакцинах против коронавируса

Международный уголовный суд в Гааге приступил к рассмотрению материалов, поступивших по итогам крупнейшего международного расследования с участием

Появилась отличная новость для всех пенсионеров в РФ, работавших до 1991 года
  • 23-01-2022, 23:58

Появилась отличная новость для всех пенсионеров в РФ, работавших до 1991 года

Российским пенсионерам, которые заработали стаж до 1991 года, сообщили хорошую новость. Пожилым гражданам рассказали о возможности перерасчета выплат

Глава «Мегалайн»: на строительство ТПУ в Петербурге будет выделено 186 млрд рублей 
  • 22-01-2022, 19:46

Глава «Мегалайн»: на строительство ТПУ в Петербурге будет выделено 186 млрд рублей 

Благодаря строительству транспортно-пересадочных узлов в Петербурге появятся новые точки развития деловой активности, заявил гендиректор компании

Смольный оштрафовал более 100 петербуржцев за посещение ресторанов без QR-кодов
  • Сегодня, 10:52

Смольный оштрафовал более 100 петербуржцев за посещение ресторанов без QR-кодов

Власти Санкт-Петербурга закрыли 20 заведений общепита и оштрафовали более 100 посетителей из-за нарушения антиковидных ограничений Смольного. В связи

Активисты заподозрили Смольный в переделе мусорного рынка под видом реформы
  • 23-01-2022, 20:55

Активисты заподозрили Смольный в переделе мусорного рынка под видом реформы

Мусорной реформы в Санкт-Петербурге как таковой нет. Наблюдается передел рынка отходов, заявил активист и участник движения «Центральный район за

Урбанист Варламов пригласил Беглова лично оценить качество уборки снега в Петербурге
  • Вчера, 21:49

Урбанист Варламов пригласил Беглова лично оценить качество уборки снега в Петербурге

Блогер Илья Варламов пригласил петербургского губернатора Александра Беглова лично оценить качество уборки снега и наледи во время совместной пешей

Новости партнеров
Новости партнеров
Шнуров посвятил третий клип снежным проблемам Петербурга
  • Сегодня, 16:13

Шнуров посвятил третий клип снежным проблемам Петербурга

Основатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал на официальной странице в YouTube новый клип, в котором указал на коммунальные проблемы

Комблаг отчитался об «ударной» работе дворников на фоне тысяч жалоб петербуржцев
  • Вчера, 16:22

Комблаг отчитался об «ударной» работе дворников на фоне тысяч жалоб петербуржцев

Петербуржцев возмутил очередной отчет Комблага на официальной странице комитета во «ВКонтакте». В понедельник коммунальщики отчитались о якобы

Катасонов предрек россиянам массовое снятия всех денег со счетов
  • 23-01-2022, 10:33

Катасонов предрек россиянам массовое снятия всех денег со счетов

Доктор экономических наук Валентин Катасонов предположил, что россияне могут начать снимать средства со своих банковских счетов, устроив массовый

Пожилым гражданам России сообщили, что новая индексация пенсий на 8,6% отменяется
  • 23-01-2022, 10:18

Пожилым гражданам России сообщили, что новая индексация пенсий на 8,6% отменяется

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о том, стоит ли ожидать дополнительную индексацию страховых и военных пенсий на 8,6%. Он объяснил, что та