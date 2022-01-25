В Ленинградской области за последние сутки две несовершеннолетние девушки попали в больницу с отравлением

Первый случай произошёл поздно вечером в городе Отрадное. Придя домой с прогулки, четырнадцатилетняя девушка пожаловалась родным на плохое самочувствие. Через некоторое время она потеряла сознание. Приехавшие на вызов сотрудники скорой помощи отвезли несовершеннолетнюю в больницу, где врачами был поставлен диагноз отравление.

Вторая отравившаяся - студентка, которая на время учёбы поселилась в Выборге у бабушки. По предварительным данным, семнадцатилетнюю девушку пришлось доставить в больницу после приёма жаропонижающих таблеток, упаковку от которых нашли в её комнате. Состояние пострадавшей средней тяжести. Семья характеризуется положительно, проблем с правоохранительными органами не имела.

На данный момент идёт уточнение обстоятельств обоих происшествий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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