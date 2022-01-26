Москвичей попросили отложить плановые визиты в поликлиники на три недели

Столичная мэрия на своем официальном портале попросила жителей Москвы отложить на некоторое время плановые визиты в поликлиники. Причиной называется рост заболеваемости коронавирусом.

За две последних недели число заболевших в столице России увеличилось в пять раз.

«В связи с возросшей нагрузкой на амбулаторное звено москвичей просят отложить плановые визиты в поликлинику на две-три недели. При этом прием пациентов с другими заболеваниями временно ограничат», - говорится в публикации на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Москвичи с симптомами острой респираторной инфекции могут обращаться к дежурному врачу либо в порядке живой очереди, либо заранее записавшись на прием онлайн.

В Москве в целях минимизации скопления пациентов в поликлиниках в одно и то же время заработала электронная запись к врачу. Записаться на прием можно на портале mos.ru или же на сайте emias.info.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей