В результате аварии на Московском шоссе в Санкт-Петербурге госпитализировано 14 человек

Сотрудники полиции и прокуратуры начали проверки по факту сегодняшнего ДТП, в результате которого пострадало четырнадцать человек.

Столкновение рейсового ПАЗа с фурой произошло примерно в одиннадцать утра в Шушарах на пересечении Московского шоссе с Ленсоветовской дорогой. По сообщению Петербургского Комитета здравоохранения, состояние тринадцати пострадавших расценивается как лёгкое и средней тяжести, ещё один человек получил тяжёлые травмы.

Водитель фуры не пострадал. Помощь потребовалась пассажирам автобуса. Половина из них проходит сейчас обследование в городской больнице номер двадцать шесть, остальных доставили в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе.

В общей сложности к месту аварии было направлено десять бригад медиков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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