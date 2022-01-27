Пенсионерам в РФ назвали справку, которая увеличит пенсию сразу на 2200 рублей

На 2200 рублей повысится пенсия у некоторых пенсионеров при наличии определенной справки.

Пенсионный эксперт Сергей Власов объяснил, кто может претендовать на такую доплату, передает PRIMPRESS .

Так, сейчас повысить свои пенсии по старости могут пожилые граждане, у которых на иждивении находятся дети. Доплата будет начислена за каждого такого ребенка, но не более, чем за троих сразу. То есть, максимально можно будет получить 6,6 тыс. рублей за несовершеннолетних детей, проживающих с родителями.

Важно отметить, что такую доплату можно получать до 23-летия ребенка, если он обучается на стационарном отделении в вузе. В таком случае придется предъявить и справку из вуза, подтверждающую факт обучения ребенка на стационаре.

«Доплата полагается за детей до 23 лет. Но если ребенок учится в школе, никакие дополнительные документы от него не требуются. А если речь идет о студенте, понадобится справка из вуза, что он учится на очном отделении. Это важно, поскольку при заочном обучении получить дополнительные деньги пенсионеру, к сожалению, не удастся», – сообщил Власов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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