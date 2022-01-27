Иммунолог Гончаров рассказал, почему «омикрон» угрожает даже привитым и переболевшим

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Иммунолог Гончаров рассказал, почему «омикрон» угрожает даже привитым и переболевшим
Здоровье
Фото из открытых источников

Даже после вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции риск заражения штаммом «омикрон» сохраняется. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Андрей Гончаров.  

Он объяснил это тем, что у людей иммунный ответ на каждый отдельный антиген формируется индивидуально. Работа иммунной системы зависит от множества факторов, в числе которых возраст, питание, наследственность и др.

Прививка, отметил Гочаров, разработана с учетом того, чтобы она подходила большинству населения, тем не менее, реакция иммунитета на нее отличается даже если говорить об одной возрастной группе. И это касается вакцинации не только от коронавируса.

«Чтобы добиться иммунного ответа, кому-то надо будет колоть большую дозу, а кому-то меньшую, но это невозможно», — объяснил Гончаров.

Поэтому разрабатываются различные варианты прививок для разных возрастных групп.

Не менее важно, отметил эксперт, поддерживать защиту организма дополнительными средствами. Речь идет о ношении масок, соблюдении дистанции и т.п.

Также важно понимать, что к коронавирусной инфекции не формируется пожизненный иммунитет, как и против гриппа. Поэтому уже понятно, что коронавирус останется с людьми, но от того, насколько эффективными будут нынешние меры борьбы с ним, зависит, будет ли он и далее опасным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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