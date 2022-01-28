Экономист Катасонов порекомендовал россиянам занимать очередь к банкоматам перед обвалом доллара

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Экономист Катасонов порекомендовал россиянам занимать очередь к банкоматам перед обвалом доллара
Экономика
Фото из открытых источников

Российский экономист Валентин Катасонов предупредил граждан в РФ о грядущем обвале доллара. Причем, произойти это может уже в самое ближайшее время.

В ближайшее время американский регулятор будет вынужден повысить ключевую ставку. Если ФРС на такой шаг не пойдет, последствия этого будут самые что ни на есть катастрофические.

Уровень инфляции может стать поистине гигантским, и тогда над Штатами нависнет угроза стагфляции. На фоне отсутствия экономического роста будет расти инфляция.

Однако для США повышение ключевой ставки грозит проблемой - масштабным кризисом неплатежей.

Кредитных средств лишатся некоторые банки страны. Чтобы восполнить уровень ликвидности, кредитные организации станут требовать от своих клиентов погашения задолженности. Это вызовет «долговое цунами» по принципу домино.

«Если это случится, доллар очень сильно обвалится. Тогда во все банкоматы, в том числе и в России, выстроятся огромные очереди, в которых будут собираться люди, вложившие львиную долю своих накоплений в американскую валюту. Для того, чтобы свести эти риски к минимуму, есть смысл выходить из доллара заранее», - заключил Валентин Катасонов во время своего выступления на YouTube-канале «Все по полочкам».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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