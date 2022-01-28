7 000 рублей сгорят: пенсионеры должны поторопиться с получением выплаты

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7 000 рублей сгорят: пенсионеры должны поторопиться с получением выплаты
Экономика
Фото из открытых источников

Малозащищенные категории россиян могут рассчитывать на получение средств, но деньги необходимо оформить в определенный временной промежуток, так как эту выплату продлевать не будут.  Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Как она подчеркнула, выплаты предоставляются гражданам от отделений социальной защиты населения. На эти деньги пенсионеры смогут купить продукты в определенных магазинах.

В некоторых российских регионах власти заключают договоры с сетевыми супермаркетами, которые предоставляют пожилым людям возможность приобрести у них продукты по льготе. Граждане получат сертификат с определенной суммой, которую можно потратить на покупку товаров в таких торговых точках. Сумма выплаты, которая выдается один раз в квартал, может составлять две тысячи рублей. Стоит сказать, что иногда выплату назначают один раз в год. В таком случае сумма возрастает до 3-7 тысяч рублей. Если пособие не оформляется в этом году, то сумма попросту «сгорает».

Также некоторые пенсионеры могут оформить средства, если не было использовано право на санаторно-курортное лечение. Размер этого пособия равен 3300 рублям, пишет primpress.ru.

Эксперт также упомянула, что в случае получения единовременной выплаты гражданам придется доказать уровень своей нуждаемости. Речь может идти о доходе ниже прожиточного минимума в регионе или проживании в квартире в одиночку.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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