20000 рублей разово получат жители в РФ с 1 февраля 2022 года

Разовая материальная выплата в размере 20 тысяч рублей будет доступна некоторой категории россиян уже с 1 февраля 2022 года. За счет индексации пособия на рождение ребенка семьи с детьми получат увеличенные на 8.4% выплаты, передает «Primpress.ru».

В органах социальной защиты населения указали, что при рождении ребенка россияне смогут получить увеличенные выплаты, размер которых за счет индексации составит около 20 тысяч рублей. Известно, что соответствующее постановление уже подписал глава правительства Михаил Мишустин — премьер отметил, что указанная материальная помощь будет выдана в полном объеме и в кратчайшие сроки.

Примечательно, что выплаты на ребенка предоставляются каждой российской семье с детьми — не зависимо от того, какой уровень материального достатка родителей или их материальный статус.

Для начисления помощи работающей маме нужно предоставить пакет документов своему работодателю, который и произведет оплату. В случае если роженица не состояла на официальном трудоустройстве, выплату ей будет начислять ПФР — однако для этого потребуется заявление одного из родителей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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