За 2021 год в Москве купили недвижимости в 1,5 раза больше, чем за 2020

Всего в течение прошлого года столицей продано более полутора тысяч нежилых помещений, а в аренду сдано – более полутысячи.

По информации, размещенной на официальном сайте главы города, спрос на объекты недвижимости за прошлый год вырос в полтора раза. Через аукционы продано всего 11 600 объектов. При этом за 2020 год этот показатель составлял 7 100. Общая сумма продаж в прошлом году составила 74 600 000 000 рублей.

Чаще всего продавались машиноместа – 6 500, квартиры – 2 800, нежилые помещения – до 1000. Город продал 1 558 нежилых помещений и 6 500 машиномест (по этой категории рост самый впечатляющий, ведь за 2020 таких объектов продали только 2 500). Также городской администрацией было сдано в аренду 563 объекта. Больше всего смогли предложить Восточный и Северо-Западный столичные административные округа.

В течение прошлого года предпринимателями было арендовано 517 торговых площадок и нестационарных объектов торговли. Платежи за них в городскую казну составили 36 200 000 рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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