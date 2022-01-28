За 2021 год в Москве купили недвижимости в 1,5 раза больше, чем за 2020

Image 16+
За 2021 год в Москве купили недвижимости в 1,5 раза больше, чем за 2020
Москва
Фото из открытых источников

Всего в течение прошлого года столицей продано более полутора тысяч нежилых помещений, а в аренду сдано – более полутысячи.

По информации, размещенной на официальном сайте главы города, спрос на объекты недвижимости за прошлый год вырос в полтора раза. Через аукционы продано всего 11 600 объектов. При этом за 2020 год этот показатель составлял 7 100. Общая сумма продаж в прошлом году составила 74 600 000 000 рублей.

Чаще всего продавались машиноместа – 6 500, квартиры – 2 800, нежилые помещения – до 1000. Город продал 1 558 нежилых помещений и 6 500 машиномест (по этой категории рост самый впечатляющий, ведь за 2020 таких объектов продали только 2 500). Также городской администрацией было сдано в аренду 563 объекта. Больше всего смогли предложить Восточный и Северо-Западный столичные административные округа.

В течение прошлого года предпринимателями было арендовано 517 торговых площадок и нестационарных объектов торговли. Платежи за них в городскую казну составили 36 200 000 рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
За 2021 год в Москве купили недвижимости в 1,5 раза больше, чем за 2020

Вчера, 20:18

Москвичей попросили отложить плановые визиты в поликлиники на три недели

26-01-2022, 15:33

В «РОДИНЕ» Подмосковной - новый глава

15-12-2021, 14:48

Эксперт Никулин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве превратилась в хаос

23-10-2021, 13:38

Подмосковный завод по переработке пластика не сенсация, а устаревшая технология

8-09-2021, 15:05

В Москву пришла редкая тропическая болезнь

2-09-2021, 00:20

Подмосковный эксперт Волчков: исследования вакцин от дельта-штамма ковида займут не меньше года

31-08-2021, 19:45

В Москве мужчина пригрозил взорвать поликлинику, если ему не дадут QR-код

24-08-2021, 16:05

Уехавший из России писатель Головков пожаловался на москвичей

23-08-2021, 17:05

Сдающим квартиры в аренду жителям России предрекли серьезные проблемы

20-08-2021, 20:25

Журналистка Инга Ланская раскритиковала запись в поликлинику в Москве

18-08-2021, 22:25

Врач Каган объяснил, почему Петербург обошел Москву по количеству зараженных COVID-19

18-08-2021, 18:50

Дороже Москвы: что происходит с ценами в РФ

17-08-2021, 08:55

Москвичам назвали самые популярные спортсекции у школьников

15-08-2021, 14:55

Почему в Москве отменили ряд ковидных ограничений

15-08-2021, 11:40

В медучреждения Москвы поступила половина оборудования по контрактам жизненного цикла

13-08-2021, 11:10

«Mash»: потерянное в Москве тело профессора МГУ нашли в нижегородском крематории

12-08-2021, 22:30

В Москве разыграют квартиры и автомобили среди голосовавших на выборах в Госдуму онлайн

12-08-2021, 18:45

Депутаты Пекарева сократили программы для молодежи почти в 10 раз

27-07-2021, 11:05

Власти Москвы опубликовали ответы на основные вопросы работодателей о вакцинации от коронавируса

16-07-2021, 16:25

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Деятели культуры Петербурга указали Беглову и Смольному на системный кризис в сфере коммунального хозяйства
  • 26-01-2022, 13:16

Деятели культуры Петербурга указали Беглову и Смольному на системный кризис в сфере коммунального хозяйства

В адрес губернатора Петербурга Александра Беглова направлено коллективное обращение деятелей культуры из-за некачественной уборки снега и отсутствие

«Надеялся на прямой разговор»: Шнуров – об отказе Смольного участвовать е в конференции о проблемах Петербурга
  • Сегодня, 00:37

«Надеялся на прямой разговор»: Шнуров – об отказе Смольного участвовать е в конференции о проблемах Петербурга

«Видимо, они как все» - Сергей Шнуров в эфире НСН прокомментировал отказ администрации Петербурга принять участие в конференции по ледовым проблемам

Экономист Катасонов порекомендовал россиянам занимать очередь к банкоматам перед обвалом доллара
  • Вчера, 13:08

Экономист Катасонов порекомендовал россиянам занимать очередь к банкоматам перед обвалом доллара

Российский экономист Валентин Катасонов предупредил граждан в РФ о грядущем обвале доллара. Причем, произойти это может уже в самое ближайшее время.

Смольный решил ограничить детям посещение общественных мест в новых антиковидных мерах
  • 26-01-2022, 10:50

Смольный решил ограничить детям посещение общественных мест в новых антиковидных мерах

Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной

Блокадники вынуждены мерзнуть в ожидании возможности возложить цветы на Пискаревском кладбище
  • 27-01-2022, 15:15

Блокадники вынуждены мерзнуть в ожидании возможности возложить цветы на Пискаревском кладбище

Выступление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на Пискаревском кладбище помешало блокадникам возложить цветы в честь полного

В Смольном похвастались неисполненной «Адресной инвестиционной программой»
  • 26-01-2022, 18:14

В Смольном похвастались неисполненной «Адресной инвестиционной программой»

Администрация петербургского губернатора Александра Беглова заявила о рекордном исполнении «Адресной инвестиционной программы» за последние 11 лет,

Новости партнеров
Новости партнеров
Спортивные мероприятия в Петербурге пройдут с 50% заполняемостью трибун при рекордной заболеваемости
  • 26-01-2022, 21:59

Спортивные мероприятия в Петербурге пройдут с 50% заполняемостью трибун при рекордной заболеваемости

Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своем Telegram-канале заявил, что Международный турнир St. Petersburg Ladies Trophy в первой

«Подарки» Беглова ветеранам оставляют желать лучшего
  • Вчера, 16:22

«Подарки» Беглова ветеранам оставляют желать лучшего

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отличился «подарками» для ветеранов в преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской

Петербуржцы сомневаются в личной встрече Беглова с Путиным
  • Вчера, 10:56

Петербуржцы сомневаются в личной встрече Беглова с Путиным

Офис Александра Беглова попытался сделать хорошую мину при плохой игре и приукрасил сообщение о личном докладе губернатора Петербурга лично Владимиру

Смольный мог соврать о личной встрече Беглова и Путина в день памяти жертв блокады Ленинграда 
  • 27-01-2022, 23:52

Смольный мог соврать о личной встрече Беглова и Путина в день памяти жертв блокады Ленинграда 

Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщила о встрече градоначальника с президентом России Владимиром Путиным. Однако