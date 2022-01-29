Юрист Сивакова: с 1 января 2022 года пенсионерам в РФ положены льготы, о которых умолчали

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Юрист Сивакова: с 1 января 2022 года пенсионерам в РФ положены льготы, о которых умолчали
Экономика
Фото из открытых источников

Пенсионеры в России имеют право на льготы, которые помогут им сэкономить часть средств на многих платежах. С 1 января в списке появились некоторые новые пункты, и пожилые граждане даже могут не знать, за что могут не платить. О них рассказала юрист Ирина Сивакова.

С февраля запрещается списание долгов с пенсии, если она не превышает прожиточного минимума в регионе (в среднем это сумма 13,8 тысяч рублей). Это также касается пенсии по потери кормильца и ежемесячных выплат ветеранам и инвалидам по линии Пенсионного фонда.

Пенсионер имеет право не платить госпошлину при обращении к услугам нотариуса, если он оформляет доверенность на получение пенсионных выплат или пособий, а также за выдачу свидетельства при наследовании квартиры либо дома. При переоформлении документации на недвижимость, которая была приобретена до 1998 года, через МФЦ, пенсионер также может не платить госпошлину.

Кроме того, пенсионеры имеют право не уплачивать многие налоги, в том числе налог на земельный участок площадью до 600 квадратных метров, налог на жилье (один дом или одну квартиру), гараж и хозпостройки до 50 «квадратов».

Граждане старше 70 лет вправе получить скидку 50% от суммы взноса на капремонт, а те, кому более 80 лет - уже 100%.

Каждый пенсионер может рассчитывать на получение товаров первой необходимости. В регионах России действуют меры адресной социальной поддержки. Можно получить либо денежную выплату на продукты, либо сертификат на определенную сумму и с ним отправиться на закупку продовольствия.

Пожилым россиянам  с инвалидностью, а также пенсионерам с минимальным доходом доступны скидки на лекарства, напомнила Сивакова.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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