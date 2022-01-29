В Ленинградской области найдена машина пропавшего лесника

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В Ленинградской области найдена машина пропавшего лесника
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

После трёх дней поисков пропавшего в Выборгском районе лесника найден его служебный автомобиль. Розыск ведётся родственниками, спасателями и коллегами по работе. По всей Ленинградской области разосланы ориентировки. Видевших мужчину граждан просят срочно сообщить об этом в поисковый штаб.

Как стало известно, «Ниву» обнаружили возле домика на Ждановском острове, используемом для ночёвок егерями и охотниками. В здании и салоне никого не было, возле них видны человеческие следы, уходящие в лес. Дальше они теряются – в ночь исчезновения лесника прошёл обильный снегопад. Источники в главке Министерства чрезвычайных ситуаций сообщают, что поиски идут полным ходом, лесникам помогают сотрудники Шлиссельбургского отряда спасателей.

Напомним, что связь с пропавшим мужчиной прервалась двадцать шестого числа. Накануне исчезновения лесник с семьёй отмечал свой день рождения.    


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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