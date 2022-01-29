30 января атмосферное давление над столицей упадет до рекордно низкого уровня

Image 16+
30 января атмосферное давление над столицей упадет до рекордно низкого уровня
Москва
Фото из открытых источников

Медики призывают к особой осторожности в этот день людей с метеочувствительностью.

По информации, обнародованной Романом Вильфандом, научным руководителем российского Гидрометцентра, в воскресенье, 30 января ожидаются очень низкие значения атмосферного давления, у которых есть все шансы приблизиться к рекордным за всю историю наблюдения.

Их падение начнется воскресным вечером и будет продолжаться до тех пор, пока приборы не укажут на отметку 727 – 730 мм рт. ст. Такой уровень вполне способен продержаться не только воскресную ночь, но и весь понедельник, 31 января.

Причиной такого глобального падения атмосферного давления является прохождение через Москву южного края влажного циклона.

Также, по словам Романа Вильфанда, 30 января погода будет очень комфортной: теплой с легким снегопадом, что идеально для прогулок, как пеших – по городу, так и лыжных - за его пределами или в парках и на стадионах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
30 января атмосферное давление над столицей упадет до рекордно низкого уровня

Сегодня, 21:08

За 2021 год в Москве купили недвижимости в 1,5 раза больше, чем за 2020

Вчера, 20:18

Москвичей попросили отложить плановые визиты в поликлиники на три недели

26-01-2022, 15:33

В «РОДИНЕ» Подмосковной - новый глава

15-12-2021, 14:48

Эксперт Никулин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве превратилась в хаос

23-10-2021, 13:38

Подмосковный завод по переработке пластика не сенсация, а устаревшая технология

8-09-2021, 15:05

В Москву пришла редкая тропическая болезнь

2-09-2021, 00:20

Подмосковный эксперт Волчков: исследования вакцин от дельта-штамма ковида займут не меньше года

31-08-2021, 19:45

В Москве мужчина пригрозил взорвать поликлинику, если ему не дадут QR-код

24-08-2021, 16:05

Уехавший из России писатель Головков пожаловался на москвичей

23-08-2021, 17:05

Сдающим квартиры в аренду жителям России предрекли серьезные проблемы

20-08-2021, 20:25

Журналистка Инга Ланская раскритиковала запись в поликлинику в Москве

18-08-2021, 22:25

Врач Каган объяснил, почему Петербург обошел Москву по количеству зараженных COVID-19

18-08-2021, 18:50

Дороже Москвы: что происходит с ценами в РФ

17-08-2021, 08:55

Москвичам назвали самые популярные спортсекции у школьников

15-08-2021, 14:55

Почему в Москве отменили ряд ковидных ограничений

15-08-2021, 11:40

В медучреждения Москвы поступила половина оборудования по контрактам жизненного цикла

13-08-2021, 11:10

«Mash»: потерянное в Москве тело профессора МГУ нашли в нижегородском крематории

12-08-2021, 22:30

В Москве разыграют квартиры и автомобили среди голосовавших на выборах в Госдуму онлайн

12-08-2021, 18:45

Депутаты Пекарева сократили программы для молодежи почти в 10 раз

27-07-2021, 11:05

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Экономист Катасонов порекомендовал россиянам занимать очередь к банкоматам перед обвалом доллара
  • Вчера, 13:08

Экономист Катасонов порекомендовал россиянам занимать очередь к банкоматам перед обвалом доллара

Российский экономист Валентин Катасонов предупредил граждан в РФ о грядущем обвале доллара. Причем, произойти это может уже в самое ближайшее время.

«Надеялся на прямой разговор»: Шнуров – об отказе Смольного участвовать е в конференции о проблемах Петербурга
  • Сегодня, 00:37

«Надеялся на прямой разговор»: Шнуров – об отказе Смольного участвовать е в конференции о проблемах Петербурга

«Видимо, они как все» - Сергей Шнуров в эфире НСН прокомментировал отказ администрации Петербурга принять участие в конференции по ледовым проблемам

Блокадники вынуждены мерзнуть в ожидании возможности возложить цветы на Пискаревском кладбище
  • 27-01-2022, 15:15

Блокадники вынуждены мерзнуть в ожидании возможности возложить цветы на Пискаревском кладбище

Выступление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на Пискаревском кладбище помешало блокадникам возложить цветы в честь полного

Заслуженный артист России Половцев раскритиковал Смольный за неуважение к петербуржцам
  • Сегодня, 15:46

Заслуженный артист России Половцев раскритиковал Смольный за неуважение к петербуржцам

Происходящее сейчас на улицах Санкт-Петербурга является неуважением к горожанам. Об этом заявил заслуженный артист РФ Александр Половцев.

«Подарки» Беглова ветеранам оставляют желать лучшего
  • Вчера, 16:22

«Подарки» Беглова ветеранам оставляют желать лучшего

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отличился «подарками» для ветеранов в преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской

Петербуржцы сомневаются в личной встрече Беглова с Путиным
  • Вчера, 10:56

Петербуржцы сомневаются в личной встрече Беглова с Путиным

Офис Александра Беглова попытался сделать хорошую мину при плохой игре и приукрасил сообщение о личном докладе губернатора Петербурга лично Владимиру

Новости партнеров
Новости партнеров
Смольный мог соврать о личной встрече Беглова и Путина в день памяти жертв блокады Ленинграда 
  • 27-01-2022, 23:52

Смольный мог соврать о личной встрече Беглова и Путина в день памяти жертв блокады Ленинграда 

Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщила о встрече градоначальника с президентом России Владимиром Путиным. Однако

Двор из клипа Шнурова на Ефимова уже попадал в объективы камер
  • Вчера, 19:58

Двор из клипа Шнурова на Ефимова уже попадал в объективы камер

Расположенный в центре Петербурга двор на улице Ефимова, в котором музыкант Сергей Шнур снял клип на песню «Пока так», славился своей грязью задолго

СМИ рассказали о причастности Смольного к развалу крупнейшей компании «Метрострой»
  • 27-01-2022, 11:46

СМИ рассказали о причастности Смольного к развалу крупнейшей компании «Метрострой»

Представители компании «Метрострой» подали очередной иск, пытаясь отсудить у Смольного почти 800 млн рублей. Ранее из четырнадцати исков только

Недальновидное поведение: политолог о дезинформации о встрече Беглова с президентом
  • Вчера, 14:55

Недальновидное поведение: политолог о дезинформации о встрече Беглова с президентом

В День снятия блокады Ленинграда пресс-служба Смольного рассказала о встрече президента России Владимира Путина с губернатором Александром Бегловым,