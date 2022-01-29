30 января атмосферное давление над столицей упадет до рекордно низкого уровня

Медики призывают к особой осторожности в этот день людей с метеочувствительностью.

По информации, обнародованной Романом Вильфандом, научным руководителем российского Гидрометцентра, в воскресенье, 30 января ожидаются очень низкие значения атмосферного давления, у которых есть все шансы приблизиться к рекордным за всю историю наблюдения.

Их падение начнется воскресным вечером и будет продолжаться до тех пор, пока приборы не укажут на отметку 727 – 730 мм рт. ст. Такой уровень вполне способен продержаться не только воскресную ночь, но и весь понедельник, 31 января.

Причиной такого глобального падения атмосферного давления является прохождение через Москву южного края влажного циклона.

Также, по словам Романа Вильфанда, 30 января погода будет очень комфортной: теплой с легким снегопадом, что идеально для прогулок, как пеших – по городу, так и лыжных - за его пределами или в парках и на стадионах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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