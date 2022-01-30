Гражданам в РФ рассказали о выплате 16 тыс. рублей от соцзащиты с 1 февраля 2022 года

Часть граждан РФ уже с 1 февраля имеет возможность получить новую выплату в размере почти 16 тысяч рублей. Для этого придется подавать заявление, пишет онлайн-ресурс «Примпресс».

Выплата в несколько увеличенном размере полагается людям, которые получили знак почетного донора за то, что безвозмездно сдают кровь в медицинских учреждениях не менее 40 раз. Эти люди не получают вознаграждение от станций переливания крови, но имеют право на получение ежегодной разовой выплаты.

Для оформления пособия следует обратиться в органы социальной защиты населения с соответствующим заявлением, не забыв прикрепить к нему знак почетного донора.

В этом году размер выплаты был проиндексирован и нынче составляет уже 15 700 рублей.

Отметим, что почетные доноры в ряде регионов имеют право воспользоваться предусмотренными для них льготами. К примеру, в Приморье таким гражданам старше 70 лет положены путевки в санаторий. А при наличии длительного стажа им может быть присвоено звание ветерана труда на региональном уровне.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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