Гражданам в РФ рассказали о выплате 16 тыс. рублей от соцзащиты с 1 февраля 2022 года

Российский экономист Валентин Катасонов предупредил граждан в РФ о грядущем обвале доллара. Причем, произойти это может уже в самое ближайшее время.
«Видимо, они как все» - Сергей Шнуров в эфире НСН прокомментировал отказ администрации Петербурга принять участие в конференции по ледовым проблемам
Эксперты проекта Our World in Data структурировали статистику по ситуации с коронавирусом в пяти странах с уровнем вакцинации свыше 90%. В
«Питерлэнд» резко опустел из-за новых ограничений, введенных петербургскими властями во главе с губернатором города Александром Бегловым на фоне
Происходящее сейчас на улицах Санкт-Петербурга является неуважением к горожанам. Об этом заявил заслуженный артист РФ Александр Половцев.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отличился «подарками» для ветеранов в преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской
Офис Александра Беглова попытался сделать хорошую мину при плохой игре и приукрасил сообщение о личном докладе губернатора Петербурга лично Владимиру
Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщила о встрече градоначальника с президентом России Владимиром Путиным. Однако
Расположенный в центре Петербурга двор на улице Ефимова, в котором музыкант Сергей Шнур снял клип на песню «Пока так», славился своей грязью задолго
В День снятия блокады Ленинграда пресс-служба Смольного рассказала о встрече президента России Владимира Путина с губернатором Александром Бегловым,
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