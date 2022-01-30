В Выборге Ленинградской области безработный ударил ножом покупателя, помешавшего ему совершить кражу в магазине

Неизвестный, зашедший в магазин торговой сети «Магнит», расположенный на Ленинградском шоссе в Выборге, попытался украсть товара в общей сумме на сто двенадцать рублей. Заметив это, один из покупателей попытался помешать злоумышленнику, но в ответ получил удар ножом.

Как сообщают источники в правоохранительных органах, происшествие случилось накануне днём. При попытке задержать посетителя, намеревавшегося вынести краденное из магазина, тот достал нож и нанёс удар в руку человеку, который хотел его остановить. Пострадавший сам обратился за помощью к медикам, которые определили у него резаную рану локтевого сустава. После оказания необходимой помощи мужчина был отправлен домой в удовлетворительном состоянии.

По горячим следам сотрудниками полиции удалось задержать нападавшего уже через несколько часов. Им оказался тридцатидвухлетний безработный местный житель, ранее неоднократно судимый за грабёж и кражи. У подозреваемого изъяты нож и похищенное.

Сейчас правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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