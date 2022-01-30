С 1 февраля в России подорожают популярные товары

С 1 февраля в России подорожает популярные позиции в супермаркетах. В этой связи экономисты советуют россиянам запастись такими продуктами сейчас. О грядущем подорожании производители сообщили торговым сетям еще в январе. Как стало известно, на 19% поднимутся цены на печенье и бисквиты, на 9% подорожает шоколад, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов, пишет primpress.ru

Станут дороже вафли торты, пирожные, зефир, мармелад, а также другие кондитерские изделия и всякого рода сладости. Еще больше усугубляет и без того непростую для многих потребителей ситуацию тот факт, что цена на хлеб и другие хлебобулочные изделия повысится на 30%. Кроме того, падения рубля привело к увеличению стоимости на продукцию, поставляемую из-за рубежа, о чем сообщил финансовый аналитик Андрей Верников. Он уточнил, что стоит ждать подорожания на такие импортируемые продукты, как кофе, чай, фрукты и овощи.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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