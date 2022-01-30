В коттедже под Петербургом обнаружили тело топ-менеджера Газпрома

Сегодня стало известно, что накануне вечером в частном доме на территории Выборгского района нашли мёртвым Леонида Шульмана, руководившего транспортной службой компании «Газпром инвест».

Как сообщают источники в правоохранительных органах, погибший лежал возле ванной. Рядом были найдены две записки и канцелярский нож. Судя по написанному, Шульман испытывал непереносимые боли, которые не мог терпеть. Тело обнаружили его бывшая жена вместе с сыном - родственники некоторое время не могли связаться с мужчиной, поэтому приехали к нему домой.

Напомним, что на момент смерти топ-менеджеру газпромовского подразделения было шестьдесят лет. Ранее он сломал ногу, в результате чего врачи установили мужчине аппарат Илизарова для восстановления её работоспособности. По некоторым данным, Шульман получил травму после очередного праздника.

У погибшего остались двое взрослых детей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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