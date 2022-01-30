Часть граждан в России обрадовали новой выплатой в 2 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

С 1 февраля некоторые граждане страны могут рассчитывать на выплату в 2000 рублей. Деньги можно будет потратить лишь на оговоренные цели. Об этом говорится в заметке онлайн-ресурса PRIMPRESS.

Издание уточняет, что речь об учрежденной правительстве выплате для молодых россиян - в возрасте от 14 до 22 лет. Сумму в 2000 рублей они смогут потратить на билеты в заведения культуры.

С 2022 года баланс такой карты изменился и составляет уже 5 тысяч рублей, а с 1 февраля, как подчеркивают авторы, меняются и правила применения выплаты. До 2 000 рублей молодежь вправе потратить на киносеансы в кинотеатрах. При этом площадка для просмотра фильмов в обязательном порядке должна быть включена в список Минкульта.

Использовать данную возможность могут россияне, которые проживают в любом регионе нашей страны.

А вот обналичить средства с культурной карты нельзя. Деньги выдаются исключительно на культурные походы.

Оформить такую карту молодые россияне могут через приложение «Госуслуги Культура» или через «Почта банк».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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