Санкт-Петербургские артисты обратились к Бастрыкину с просьбой снять обвинения в педофилии со своего коллеги

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Санкт-Петербургские артисты обратились к Бастрыкину с просьбой снять обвинения в педофилии со своего коллеги
Знаменитости / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Соответствующая петиция была подписана почти тысячей человек.

Анатолия Чепкова, заслуженного артиста РСФСР, солиста Мариинского театра, правоохранители задержали 24 января. Ему выдвинуто подозрение в совершении сексуального насилия по отношению к собственной внучке. За помощью к полицейским обратилась мама девочки.

Как только артист был задержан, представители творческого сообщества Северной столицы создали петицию на change.org в его защиту, которая была подписана без малого 1 000 человек.

В петиции указано об огромном опыте подозреваемого, уважении со стороны начальства и трудового коллектива. Артисты назвали невозможным оставлять семидесятитрехлетнего человека под стражей, поскольку у него имеется целый букет хронических заболеваний. Они попросили тщательно проверить всю фактическую часть уголовного производства, обратив особое внимание на сомнительные доказательства.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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