Житель Ленинградской области задержан за «минирование» Петербургского метрополитена

Сотрудникам полиции удалось установить личность и задержать шутника, сообщившего о «минировании» станции «Удельная» Санкт-Петербургского метрополитена. Им оказался тридцатичетырёхлетний мужчина, проживающий в Ленинградской области.

Напомним, что сам инцидент произошёл в ночь на двадцать девятое января. Звонок с сообщением о закладке взрывного устройства в вестибюле станции приняли сотрудники экстренной службы 112. Поднятые по тревоге силовики провели тщательный досмотр здания, но никаких опасных предметов обнаружено не было. Эвакуацию людей проводить не стали.

В результате оперативно-розыскных действий полицейскими был установлен телефонный номер звонившего, оперативники выяснили, что его хозяин проживает в Подпорожье. На следующий день шутник был задержан, при визите сотрудников полиции «минёр» был пьян.

На мужчину заведено уголовное дело.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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