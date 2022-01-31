Новую разовую выплату 5 000 рублей получит большинство граждан в РФ в 2022 году

Часть россиян может претендовать на получение новой разовой помощи в размере 5 тысяч рублей уже в ближайшее время. Такие поощрительные средства предназначены для тех граждан, которые полностью прошли в определенный срок процедуру вакцинации от коронавируса, передает «URA.Ru».

Согласно постановлению правительства РФ, регуляция механизма обязательной вакцинации от коронавируса включает в себя и предоставление денежных выплат для россиян. В некоторых регионах РФ работодатели выписывают премии тем сотрудникам, которые добровольно прошли процедуру вакцинации — даже если их профессия и сфера деятельности не включены в перечень профессий, обязательных для иммунизации.

Юристы отмечают, что предоставление работодателями поощрительных премий за вакцинацию не должны входить в общую систему оплаты труда, соответственно, для ее оформления не требуется вносить в трудовой договор или внутренний акт организации. При этом работодатель должен обязательно издать указ о введении премии за вакцинацию, и указать конкретную сумму выплаты — кроме этого, в документе должны быть обозначены условия получения выплаты.

В большинстве организаций условием для получения премии является сертификат о полной прививке или сформированный на Госуслугах код о вакцинации. Эксперты отмечают, что средний размер выплат за вакцинацию против коронавируса составляет от 3 до 5 тысяч рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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