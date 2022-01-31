Всем пенсионерам в РФ заявили о новом подорожании продуктов с 1 февраля 2022 года

Аналитики спрогнозировали значительное увеличение товаров базовой продуктовой корзины уже с 1 февраля. Основными причинами повышения ценовой политики называется продолжающийся рост инфляции, а также уменьшение покупательской способности отечественной валюты. Об этом информирует «Primpress.ru».

Пенсионный консультант Сергей Власов озвучил негативные последствия увеличения ценовой политики для россиян. Эксперт отметил, что даже с учетом индексации пенсий на 8.6% выплаты от государства не смогут перекрыть расходы пенсионеров на продукты питания и ЖКХ.

«Морковь, картофель, гречка, сахар, масло и другие товары уже подорожали в несколько раз — а через несколько дней ожидается резкое увеличение стоимости сладостей, соков, напитков, чая, кофе и импортных овощей. Как пенсионер может вести нормальную комфортную жизнь с учетом таких огромных расходов, которые для него действительно становятся непосильными», - прокомментировал Сергей Власов.

Эксперт добавил, что с февраля россияне будут обязаны платить повышенный тариф за вывоз мусора — причем это касается абсолютно всех собственников жилья, даже если гражданин фактически не проживает в квартире.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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