Россиянам выплатят по 10 тысяч рублей по заявлению с 1 февраля

Россиянам выплатят сумму в размере десяти тысяч рублей, получить которую можно уже в феврале. Для получения денег необходимо оформить специальный статус, а средства можно будет потратить определенным образом.

Как отмечают специалисты, речь идет о выплате, которую могут получить самозанятые граждане. Этот статус позволяет людям переходить в законное правовое поле, но дает преимущества по сравнению с обычным трудоустройством.

В частности, самозанятые платят всего 4% налога с общего дохода, а юридические лица платят до 6%, но эта сумма более низкая, чем в других случаях. При этом бизнес открывать необязательно, достаточно иметь небольшой доход, можно заниматься, например, репетиторством или оказывать помощь другим людям.

Самозанятые могут не быть привязанными к определенному месту работы, пишет primpress.ru . Таким гражданам от государства придут 10 тысяч рублей, которые начисляются на счет гражданина в налоговой. Деньги можно потратить для снижения налоговой нагрузки. Помимо этого, если самозанятый отчисляет страховые взносы в ПФР, то ему период его работы засчитают в стаж для пенсии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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