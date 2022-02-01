Стало известно, кому 2 февраля поступит 10 000 рублей от ПФР

В среду, 2 февраля, многие россияне получат по 10 тыс. рублей от Пенсионного фонда.

Эта выплата не для всех граждан, тем не менее, получателей такой помощи от государства немало, пишет PRIMPRESS .

Получить 10 тыс. рублей смогут родители, у которых второй ребенок родился с 1 января 2018 года. Выплачивается это пособие из материнского капитала, если мать ранее оформила ежемесячную выплату.

2 и 3 февраля такую выплату получат семьи в Хабаровском крае. Это будет выплата уже за февраль, поскольку январскую выплату им выплатили ранее.

Важно отметить, что данную выплату можно оформить в случае, если доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Размер пособия составляет детский прожиточный минимум по региону и в среднем это как раз 10 тыс. рублей.

Отметим, график начисления некоторых выплат в январе сместился из-за новогодних праздников. Но в феврале и марте он восстановится и начисление выплат будет в привычные даты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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