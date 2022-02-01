Стало известно, кому 2 февраля поступит 10 000 рублей от ПФР

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Стало известно, кому 2 февраля поступит 10 000 рублей от ПФР
Экономика
Фото из открытых источников

В среду, 2 февраля, многие россияне получат по 10 тыс. рублей от Пенсионного фонда.

Эта выплата не для всех граждан, тем не менее, получателей такой помощи от государства немало, пишет PRIMPRESS.

Получить 10 тыс. рублей смогут родители, у которых второй ребенок родился с 1 января 2018 года. Выплачивается это пособие из материнского капитала, если мать ранее оформила ежемесячную выплату.

2 и 3 февраля такую выплату получат семьи в Хабаровском крае. Это будет выплата уже за февраль, поскольку январскую выплату им выплатили ранее.

Важно отметить, что данную выплату можно оформить в случае, если доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Размер пособия составляет детский прожиточный минимум по региону и в среднем это как раз 10 тыс. рублей.

Отметим, график начисления некоторых выплат в январе сместился из-за новогодних праздников. Но в феврале и марте он восстановится и начисление выплат будет в привычные даты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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