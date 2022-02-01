Экономисты из МВФ призвали увеличить налоги для богатых, но не в России

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Экономисты из МВФ призвали увеличить налоги для богатых, но не в России
Экономика
Фото из открытых источников

В Международном валютном фонде заявили, что страны с переходной экономикой могли бы эффективнее устранять неравенство с помощью прогрессивной шкалы НДФЛ. При этом в МВФ отметили, что эта система подойдет не для всех государств. Речь идет о таких странах, как Россия, Румыния и Казахстан.

В  МВФ также заявили, что НДФЛ полноценно собирается в развитых странах, а в бедных государствах, где доля серого сектора достаточно высока, этот налог взимается  лишь с части населения.

Подчеркнем, что прогрессивная шкала НДФЛ действует в большинстве бедных стран, в отличие от переходных экономик, где применяют плоскую шкалу с невысокой ставкой налога, пишет Коммерсантъ.

Экономисты из МВФ отмечают, что в государствах с социалистическим прошлым НДФЛ не превышает 15%. В странах Западной Европы, в Японии, Австралии максимальная ставка НДФЛ достигает не менее 40%. 

В России звучат призывы к повышению налогов на высокие доходы. Прогрессивная шкала НДФЛ действует в стране с 1 января прошлого года. Граждане, заработок которых составляет более 5 млн руб., платят не 13%, а 15%. В Минфине считают, что введение НДФЛ 15% для граждан с высокими доходами было правильным решением, так как увеличение ставки позволило собрать около 80 млрд рублей в  минувшем году.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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