Россиянам рассказали, почему нужно сразу снять всю пенсию с карты «Мир»

В феврале пенсионерам лучше сразу снять с банковской карты «Мир» всю пенсионную выплату. Такой совет россиянам дала пенсионный эксперт Анастасия Киреева. Как она пояснила, банки могут ошибочно перевести сразу все деньги задолжавшего пенсионера судебным приставам. Такие случае нередки, поэтому лучше не рисковать, заметила эксперт.

Хотя, согласно новым правилам, с 1 февраля пожилым людям должны оставлять сумму в размере прожиточного минимума, первое время эту норму не все кредитные организации будут соблюдать. Более того, списание со счета пенсионера часто случается даже если все долги у него уже погашены, пишет primpress.ru .

Кроме того, Киреева отметила, что размер процентов, которые начисляются на остаток по счету, очень небольшой, а с учетом высокого уровня инфляции они кажутся незначительными.

Эксперт также рекомендовала тратить снятые деньги, так как уровень инфляции в феврале будет продолжать расти.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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