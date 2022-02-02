Эксперт назвал справку, которая увеличит пенсию на 8 тыс. 700 рублей

Пожилые граждане могут оформить прибавку к пенсии вне зависимости от трудоустройства. Причем получать доплату могут оба супруга. Такую новость сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов. Дополнительные деньги получат пенсионеры, воспитывающие несовершеннолетних детей или же детей-студентов, которые обучаются на очной форме в вузе. Как сказал эксперт, пенсионеры не должны доказывать факт иждивения для несовершеннолетних, но важно, чтобы дети жили вместе с родителями. Если речь идет о студентах, то нужно предоставить в ПФР справку из учебного заведения, пишет primpress.ru .

За каждого ребенка пенсионер может получить около 2170 рублей. Максимум можно получить деньги за троих детей. Если дополнительные средства будут получать оба пенсионера-супруга, то общая сумма выплаты для них составит 8667 рублей в месяц, сказал эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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