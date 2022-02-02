В Госдуме хотят привлечь к ответственности разработчиков детской вакцины от COVID-19

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В Госдуме хотят привлечь к ответственности разработчиков детской вакцины от COVID-19
В России
Фото из открытых источников

Часть депутатов Госдумы РФ высказалась за внедрение взыскания для разработчиков детских вакцин против коронавируса. Указывается, что такая мера позволила бы увеличить гарантии безопасности препаратов, и в случае необходимости привлечь разработчиков к ответственности за побочные эффекты препаратов, передает «URA.Ru».

Депутат Госдумы Нина Останина выступила с предложением внести поправки в федеральный закон об эпидемиологическом здоровье населения, в частности, о наделении разработчиков детских вакцин большей ответственностью. Политик подчеркнула, что если в результате массовой вакцинации детей проявятся какие-то долгосрочные побочные эффекты, которые бы повлияли на здоровье целого поколения, то разработчики должны быть привлечены к ответственности по всей тяжести закона. 

«Мы должны обезопасить наших детей от возможного демографического ущерба, который может быть причинен какими-то неизвестными последствиями вакцинации. Если в перспективе будут проявляться негативные последствия применения детских вакцин от коронавируса, то разработчики должны быть наказаны. И уже сейчас мы должны предусмотреть это», - прокомментировала Нина Останина. 

При этом какое конкретно взыскание может быть применено в данном случае, депутат не указала.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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