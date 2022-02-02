За последние дни в Петербурге пропало трое подростков

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За последние дни в Петербурге пропало трое подростков
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

По данным информагентства «Невские новости», правоохранительным органам Северной столицы за последние сутки трижды пришлось принимать заявление о пропаже несовершеннолетних.

Одна из девочек, ранее уже состоявшая на учёте в ПДН, исчезла вечером тридцать первого января. Тринадцатилетняя школьница не вернулась домой после ссоры с матерью. Её ровесник, проживающий в Красногвардейском районе Петербурга, отсутствует дома уже около пяти суток. Шестиклассник также уже известен сотрудникам подразделения полиции, занимающегося несовершеннолетними гражданами. Третья пропавшая на учёте не состояла, однако нигде не работала и не училась. О том, что шестнадцатилетняя девочка не появляется дома уже с двадцать четвёртого числа, полицейским только вчера сообщила её мать, мигрантка из Узбекистана.

Как выяснили сотрудники полиции, все трое пропавших детей ранее уходили из дома. Правоохранителями начат розыск несовершеннолетних.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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