Петербургские сотрудники Росгвардии отменили выезд пьяного таксиста на вызов

Сегодняшней ночью дежурившие в Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии во время патрулирования обратили внимание на опасные манёвры, совершаемые такси, следующим по Байконурской улице. Водитель настолько торопился, что проскочил перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

После того как иномарка была остановлена нарядом вневедомственной охраны, выяснилось, что машина ехала на вызов клиента, однако у сидевшего за рулём таксиста были явно видны внешние признаки опьянения. Свою спешку мужчина объяснил тем, что его ожидает пассажир.

Росгвардейцы передали водителя вызванному наряду сотрудников ГИБДД. Задержанный таксист от медицинского освидетельствования не отказался, однако проведённый анализ показал наличие в крови 1,75 промилле алкоголя.

Судя по всему, заждавшемуся клиенту пришлось вызывать другое такси.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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