По 14 тыс. рублей в месяц: кто получит новое пособие от ПФР с февраля

В Пенсионном Фонде России сообщили о новом денежном пособии для россиян определенной категории.

Речь идет о выплате, на которую имеют право граждане, ухаживающие за ребенком военнослужащего по призыву. В данном случае это может быть не только мама ребенка, но и его бабушка, дедушка, опекун либо любой другой родственник. Важно только одно условие: осуществление ухода за ребенком.

Следует уточнить, что указанная выплата не назначается, если отец ребенка является курсантом военного училища, либо учится на военной кафедре в ВУЗе. Это пособие касается только детей военнослужащих по призыву.

Если в прошлом году размер данной выплаты был 12 818 рублей в месяц, то с февраля пособие выросло до 14 тысяч рублей за счет индексации на 8,4%.

Условие назначение пособие - подача заявления в ПФР. При подаче заявления необходимо предоставить следующие документы: свидетельство о рождении ребенка, а справка о службе отца по призыву. Решение о назначении пособия принимается в течение 10 рабочих дней. После этого через пять рабочих дней деньги поступят на счет заявителя.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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