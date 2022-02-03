Владельцы карт «Мир» получат 5000 рублей до 20 февраля

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Владельцы карт «Мир» получат 5000 рублей до 20 февраля
Экономика
Фото из открытых источников

До 20 февраля владельцы банковских карт платежной системы «Мир» могут получить денежный бонус. Речь идет о держателях карты премиум-класса Mir Supreme, на которую можно получать зарплату и другие выплаты. На такую карту зачисляются все выплаты, как и на обычную, но у этого пластика больше возможностей.

Mir Supreme позволяет получать повышенный кэшбэк за покупки в супермаркетах, а также за оплату в ресторанах и такси. За месяц можно получить сумму в размере до 5 тысяч рублей. Кэшбэк можно будет обналичить, перевести или расплатиться картой, пишет primpress.ru.

Стоит сказать, что бонус начисляется владельцам карты ежемесячно до 20 числа за предыдущий месяц. Как сказали специалисты для перевода карты на новый уровень следует обратиться в банк, где она была выпущена. Гражданам, которые оформили пластик в январе и уже успели совершить покупки, деньги зачислятся на счет до 20 февраля.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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