Владельцы карт «Мир» получат 5000 рублей до 20 февраля

До 20 февраля владельцы банковских карт платежной системы «Мир» могут получить денежный бонус. Речь идет о держателях карты премиум-класса Mir Supreme, на которую можно получать зарплату и другие выплаты. На такую карту зачисляются все выплаты, как и на обычную, но у этого пластика больше возможностей.

Mir Supreme позволяет получать повышенный кэшбэк за покупки в супермаркетах, а также за оплату в ресторанах и такси. За месяц можно получить сумму в размере до 5 тысяч рублей. Кэшбэк можно будет обналичить, перевести или расплатиться картой, пишет primpress.ru .

Стоит сказать, что бонус начисляется владельцам карты ежемесячно до 20 числа за предыдущий месяц. Как сказали специалисты для перевода карты на новый уровень следует обратиться в банк, где она была выпущена. Гражданам, которые оформили пластик в январе и уже успели совершить покупки, деньги зачислятся на счет до 20 февраля.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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