Часть депутатов Госдумы РФ высказалась за внедрение взыскания для разработчиков детских вакцин против коронавируса. Указывается, что такая мера
Европейский спутник Североатлантического альянса Sentinel-1B перестал функционировать после попытки провести разведывательные маневры в отношении
Систему исполнительной власти в Санкт-Петербурге следует реформировать. Об этом заявил журналист, политолог Владимир Соловейчик. Власть в Северной
Провал снегоуборочной кампании негативно отразился на рейтинге губернатора Санкт-Петербурга. Он занял последнее место из 85 возможных. Причиной
Оценку деятельности губернатора Петербурга Александра Беглова должны давать горожане и федеральный фентр. Об этом заявил бизнесмен Евгений Пригожин.
Жители Петербурга продолжают сталкиваться с проблемами очередей в поликлиниках. Медицинский коллапс подчеркнул провал Смольного в проведении
Губернатор Александр Беглов прилетел на переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Градоначальник может остаться работать в Минске.
Депутат МО Правобережный Невского района Светлана Дмитриева раскритиковала систему медпомощи Петербурга за бюрократический подход и предложила
Петербуржцы опубликовали в соцсетях коллекцию коллажей и мемов о плохой уборке снежных осадков в городе. Авторы творчества уверены, что губернатор
Эксперты гадают, что могла бы означать переброска Соединенными Штатами на территорию Европы редчайшего самолета. Речь о WC-135 Constant Phoenix. Это
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