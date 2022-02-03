Россияне зафиксировали масштабную переброску сил Росгвардии к границам с Украиной

Крупные подразделения Росгвардии двигаются в направлении украинской границы не только по автомобильным дорогам. Источники сообщают и о том, что заметили тяжелую технику на железнодорожных составах, которые тоже направлялись в сторону украинской границы.

Фото и видео военной техники публикуют в Сети, передает Авиа.про . Авторы сообщений заявляют, что эта техника идет в сторону Украины. В кадр попала и бронетехника, что вызвало немало вопросов у авторов публикаций.

Официальных сообщений о цели переброски крупных подразделений Росгвардии на данном направлении не было.

Появились предположения, что бронетранспортеры, бронеавтомобили и военные грузовики, замеченные на дорогах, участвуют в масштабных учениях. Но на фоне достаточно напряженной ситуации на границе России и Украины, прозвучали версии, что подразделения Росгвардии необходимы для усиления приграничных районов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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