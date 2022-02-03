Если Украина решится на войну с Россией, ей следует понимать, что силы будут неравными. Вооруженный конфликт не ограничится сражением сухопутных войск. Будет привлечена авиация и флот. У Киева не хватит сил защитить Одессу, и этот город он рискует потерять за несколько дней. Такие прогнозы посулили украинским властям китайские аналитики в материале сайта Sohu.

В Поднебесной напоминают, что недавно шесть БДК совершили переход из Балтийского моря в Средиземное, где будут задействованы в учениях. Авторы публикации считают, что именно эти большие десантные корабли и могут осуществить высадку десанта в районе города Одесса.

Правда, украинские военные аналитики такую возможность предусмотрели и развернули неподалеку 28-ую механизированную бригаду, которая состоит из четырех мотострелковых батальонов и одного танкового.

Обучали ее инструкторы НАТО. Авторы Sohu полагают, что бойцы данной бригады смогут пресечь высадку российского десанта близ Одессы. Но все дело в том, что территория Украины велика, и российские войска смогут высадиться с другой стороны. К тому же, нельзя сбрасывать со счетов сильную крымскую авиацию.

Поэтому авторы Sohu уверены, что Киев потеряет Одессу всего за несколько дней.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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