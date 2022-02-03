Forbes: одна из лучших бригад ВСУ защищает уязвимый Харьков

В случае если Россия решится на «вторжение», уязвимый Харьков будет защищать одна из лучших бригад Вооруженных сил Украины. Об этом пишет в свой статье для журнала Forbes обозреватель Дэвид Экс.

Речь о 92-ой отдельной механизированной бригаде, уточняет автор. Еще в 2014 году, на заре противостояния на востоке Украины, состояние данной бригады откровенно оставляло желать лучшего. Но прошло время и за эти годы благодаря поставляемому Западом военному оборудованию и военным инструкторам НАТО, которые обучали бойцов, ситуация изменилась.

Сейчас 92-ая бригада полностью укомплектована и оснащена. Ее численность - порядка 145 тысяч военнослужащих.

Forbes уточняет, что в состав бригады входят два танковых батальона Т-64, три батальона пехоты на колесных БТР-4, а также приданная артиллерия, инженеры, зенитчики и вспомогательные войска.

Харьков - стратегически важный город. На его территории располагается ряд важнейших стратегических объектов и танковый завод. Но, подчеркивает Экс, одной бригаде не под силу остановить силы «вторжения» РФ, в составе которых множество подобных бригад и около сотни оперативных групп, пишет ИноСМИ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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