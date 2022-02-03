Сценарий «адских санкций»: инвесторы предсказали доллар по 95 рублей

Аналитики BCS Global Markets рассказали о том, как может измениться курс рубля в ближайшее время.

Рубль может обвалиться и доллар поднимется до 95 рублей, если дойдет до военного конфликта между Россией и Украиной, передает РБК . Российские эксперты прогнозируют в такой ситуации падение индекса Мосбиржи на 30%. Такие результаты опроса с участием почти 700 частных и институциональных инвесторов, который провела финансовая компания BCS Global Markets.

Но все же вероятность этого сценария российские инвесторы оценивают в 4%. Около 60% ожидают смягчения напряженности на международной политической арене. Откат к ситуации аналогичной 2021 году прогнозируют 20% опрошенных.

Многие розничные инвесторы готовятся к сохранению напряженности и допускают новые санкции. 10% из них говорят о более серьезных ограничениях, которые серьезно повлияют на экономику.

Эксперты говорят о том, что рынок стал менее чувствителен к санкциям, поэтому ужесточение риторики уже не несет катастрофических последствий. И как только уходит истерия из новостных лент, сразу же начинают улучшаться экономические показатели.

По прогнозам 80% участников опроса, российская экономика в текущем году будет расти.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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