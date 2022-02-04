Россиянам сообщили о выплате каждому пенсионеру 10 тыс. рублей с 7 февраля

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Россиянам сообщили о выплате каждому пенсионеру 10 тыс. рублей с 7 февраля
Экономика
Фото из открытых источников

Пенсионный эксперт Сергей Власов прокомментировал сообщение о том, что с 7 февраля каждый российский пенсионер получит денежную выплату в размере около 10 тыс. рублей.

В частности, эксперт заявил, что не стоит рассчитывать на то, что после индексации на 8,6%, власти решат выдать пенсионерам еще и разовую выплату. При этом Власов отметил, что некоторые пенсионеры все же смогут получить в феврале 10 000 рублей. Речь идет о неработающих пенсионерах, чья выплата составляет меньше прожиточного минимума. Таким гражданам придет сумма, которая может быть больше 10 тысяч рублей.

Так, в Новосибирской области совокупный доход неработающих пенсионеров теперь составляет не меньше 10 987 рублей. Эксперт также подчеркнул, что с этого года доплаты оформляются беззаявительно. Это значит, что собирать справки и подавать заявление не придется. Пенсионеры получат свои деньги в автоматическом режиме, сказал Власов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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