Всех пожилых россиян ждет новая беда во втором полугодии 2022 года

Пожилое населения России может столкнуться с новыми финансовыми потерями уже через несколько недель — об этом сообщили аналитики. Указывается, что из-за продолжающегося роста инфляции, отечественная валюта утрачивает свою покупательскую способность, что окажется особо ощутимым для пенсионеров, передает «Primpress.ru».

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил о рекордном показателе инфляции, который сформировался на конец января — 8.82%. Политик подчеркнул, что такой критический рост является продолжением сдвига макроэкономического баланса, который образовался из-за пандемии коронавируса. Аналитики Росстата прогнозируют, что в ближайшие недели уровень инфляции достигнет своего исторического максимума и найдет наибольшее отражение в ценниках на продуктовую корзину.

«Потеря покупательской способности рубля особенно остро будет ощущаться для получателей социальных пособий и пенсий — ведь такие выплаты не подразумевают постоянного повышения. Даже с учетом индексации выплат пенсионеры не смогут полностью удовлетворить базовые потребности, поскольку вслед за продуктами питания будут значительно дорожать медикаменты и услуги ЖКХ», - отметили эксперты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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