Всех пожилых россиян ждет новая беда во втором полугодии 2022 года

Часть депутатов Госдумы РФ высказалась за внедрение взыскания для разработчиков детских вакцин против коронавируса. Указывается, что такая мера
Центр им. Гамалеи внес в инструкцию вакцины «Спутник V» новые побочные эффекты. Как удалось выяснить, у каждого сотого или тысячного человека,
Решение Смольного сократить финансирование некоммерческих организаций (НКО), оказывающих помощь ветеранам и участникам блокады, является
Власти большинства регионов России принимают дополнительные меры по борьбе с коронавирусом на фоне резкого роста заболеваемости. Губернатор Поморья
Петербуржцы опубликовали в соцсетях коллекцию коллажей и мемов о плохой уборке снежных осадков в городе. Авторы творчества уверены, что губернатор
Петербург утопает в снегу уже два месяца из-за некачественной работы коммунальщиков Смольного. Журналисты отмечают, что многие горожане сталкиваются
Израиль готовится в ближайшие дни нанести удар по порту Латакии в Сирии, где размещены десятки российских военных, пишет издание SAA News. Это
Израиль может атаковать базу российских военных в Сирии. Об этом пишет сирийский военный обозреватель издания «Syrian Arab Army News», передает
На страницах зарубежной прессы появились сообщения о том, что Россия начала перебрасывать свои ударные вертолеты к побережью Азовского моря,
Крупные подразделения Росгвардии двигаются в направлении украинской границы не только по автомобильным дорогам. Источники сообщают и о том, что
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