Военные из Екатеринбурга отправлены в командировку к границе с Украиной

В Брянскую и Смоленскую области прибывают военные, которые служат по контракту в Екатеринбурге. Об этом сообщает E1.RU, ссылаясь на осведомленный источник. Военных передислоцировали в рамках проведения учений. Но информация о том, в каком составе происходит переброска сил не раскрывается.

«Отправляют на поездах», — заявил источник.

В пресс-службе ЦВО не стали комментировать запрос E1.RU касательно цели этой командировки.

Отметим, ранее стало известно о том, что в Белоруссию переброшены российские военные, которые там будут участвовать в военных учениях «Союзная решимость — 2022». Эти учения продлятся до 20 февраля. К ним, согласно официальным данным, привлечены силы Восточного военного округа, а не ЦВО.

Проведение учений прокомментировал Минск, заявив, что они не несут угрозы соседним государствам.

Запад уже которую неделю заявляет об агрессивной позиции Москвы и обвиняет РФ в подготовке к вторжению на территорию Украины, что в Кремле отрицают. При этом Россия хочет получить от НАТО гарантий безопасности и требует, чтобы Альянс отказался от планов по расширению на восток.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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