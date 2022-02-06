Эксперт Михайлов: Украина готовит удар по энергетике России

Киев планирует переключить Объединенную энергосистему Украины (ОЭУ) от общей с Россией и Белоруссией системы на европейскую, пишет обозреватель «РИА Новости» Валерий Михайлов в своей колонке для издания. В частности, премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что ОЭС будет отключена от общей энергетической сети с РФ и РБ уже в феврале. Украинское руководство идет на этот шаг в разгар отопительного сезона ради присоединения к энергосистеме ЕС ENTSO-E в 2023 году. Страны ЕС позволили Киеву провести соответствующие работы в течение считаных дней, вопреки правилам.

За этот период ОЭУ должна показать свою самодостаточность с отсутствием негативного влияния на энергетические системы соседних государств. Таким образом, Киев выбрал путь стран Прибалтики, которые намерены покинуть БРЭЛ. Правда, Евросоюз предоставил Прибалтике грандиозную денежную поддержку. К тому же, Прибалтика совершила такой переход в течение многих лет. Примечательно, что Украина решила тестировать систему в условиях энергетической нестабильности. Дело в том, что АЭС работают на износ, некоторые блоки ТЭЦ отключены, а уголь в страну импортируется в очень ограниченном количестве.

Обозреватель «РИА Новости» Валерий Михайлов отмечает, что Москва дала согласие на решение Киева, но едва ли Россия примет Украину обратно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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