Неукропный объяснил, почему на Украине никогда не будет нормальной армии

Президент Украины Владимир Зеленский завизировал указ, которым численность украинской армии увеличивается на 100 000 военнослужащих. Наращивание числа военных будет осуществляться в течение трех лет, и вовсе не потому, что «завтра война». Закон, о котором идет речь, предполагает создание еще 20 армейских бригад.

Военный эксперт Александр Неукропный оценил тему увеличения украинского войска, которая налогоплательщикам Украины обойдется в 8,5 миллионов долларов ежемесячно. Если армия будет переведена на контракт, то речь уже о 4 миллиардах. Но дело не только в огромных деньгах, которые требуются на содержание.

По его словам, огромная проблема для армии - дедовщина. Солдаты могут расправляться даже с офицерами, не говоря уж про новобранцев.

Эксперт считает, что украинская армия никогда не сможет стать нормальной. Не помогут ей ни реформы, ни перевод на контракты с большими зарплатами, ни даже введение стандартов НАТО.

«Превратившись в карательные отряды, используемые против собственного населения, ВСУ не могли не стать уродливым монстром, пожирающим жизни всех, до кого он может дотянуться», - заключил Неукропный.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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