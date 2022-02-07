Неукропный объяснил, почему на Украине никогда не будет нормальной армии

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Неукропный объяснил, почему на Украине никогда не будет нормальной армии
Украина
Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский завизировал указ, которым численность украинской армии увеличивается на 100 000 военнослужащих. Наращивание числа военных будет осуществляться в течение трех лет, и вовсе не потому, что «завтра война». Закон, о котором идет речь, предполагает создание еще 20 армейских бригад.

Военный эксперт Александр Неукропный оценил тему увеличения украинского войска, которая налогоплательщикам Украины обойдется в 8,5 миллионов долларов ежемесячно. Если армия будет переведена на контракт, то речь уже о 4 миллиардах. Но дело не только в огромных деньгах, которые требуются на содержание.

По его словам, огромная проблема для армии - дедовщина. Солдаты могут расправляться даже с офицерами, не говоря уж про новобранцев.

Эксперт считает, что украинская армия никогда не сможет стать нормальной. Не помогут ей ни реформы, ни перевод на контракты с большими зарплатами, ни даже введение стандартов НАТО.

«Превратившись в карательные отряды, используемые против собственного населения, ВСУ не могли не стать уродливым монстром, пожирающим жизни всех, до кого он может дотянуться», - заключил Неукропный.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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