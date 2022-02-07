Пенсионерам в России рассказали о выплате 6 000 рублей на продукты питания с апреля 2022 года

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Пенсионерам в России рассказали о выплате 6 000 рублей на продукты питания с апреля 2022 года
Экономика / В России
Фото из открытых источников

Новая программа помощи пенсионерам и многодетным семьям внедрена в одном из регионов России. О данной выплате, которая стартует уже с апреля, объявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Соответствующее постановление глава региона уже подписал.

По информации онлайн-издания «ПримПресс», выплата будет выдаваться постепенно, в течение трех месяцев.

Гражданам, в общей сложности, полагается по 6 тысяч рублей. Однако есть условие - деньги можно тратить исключительно на приобретение продуктов питания.

Издание отмечает, что данная выплата не нова. Ее уже вводили в первый пандемийный год (в 2020-ом), но для другой категории граждан, а именно для лиц, лишившихся работы.

В Калининградской области власти справедливо полагают, что данная мера поддержки хоть немного компенсирует пенсионерам и многодетным семьям потери на фоне нового витка роста цен на многие продукты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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