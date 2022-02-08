На границе с Украиной развернуты российские ядерные САУ 2С7 «Пион»

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На границе с Украиной развернуты российские ядерные САУ 2С7 «Пион»
Украина
Фото из открытых источников

На границе с Украиной развернуты российские САУ 2С7 «Пион», которые могут наносить удары ядерными боеприпасами.

Авиа.про сообщает, что не менее 10 самоходных артиллерийских установок 2С7 «Пион» были замечены жителями Белгородской области менее чем в 15 километрах от украинской границы.

Стоит отметить, что это вооружение стреляет не только разрушительными боеприпасами калибром в 203 мм, но и ядерными боеприпасами. Дальность поражения САУ 2С7 «Пион» составляет около 47,5 км. И этого достаточно, чтобы с места размещения данного вооружения Россия наносила удары по северной части Харькова.

В Сети появились кадры прибытия и разгрузки 2С7 «Пион» на станцию н.п. Веселая Лопань. Судя по ним, РФ перебросила к границе с Украиной как минимум 10 таких артиллерийских установок. Стоит отметить, что ранее подобное вооружение РФ не перебрасывала к украинской границе.

Эксперты отмечают, что сейчас на вооружении России находится лишь 60 подобных САУ. Около 250 таких артиллерийских установок находятся на длительном хранении.

Официальной информации о целях размещения данного вооружения на украинской границе нет. Но аналитики говорят о том, что  РФ усиливает оборонную линию на фоне высокой вероятности военного конфликта с Украиной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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