Российский историк и политолог Семен Багдасаров насчитал в украинском городе Очакове (Николаевская область) порядка 200 британских диверсантов. Это следует из публикации ИА SM-News.

Военнослужащие из Великобритании, которые были переброшены на Украину, на самом деле являются вовсе не инструкторами, как их представляют общественности, а хорошо обученными специалистами, которые будут выполнять вполне конкретную диверсионную работу.

«По Очакову… можно один пример приведу? В том Очакове находится свыше 200 так называемых инструкторов, диверсантов-подводников из Великобритании. 200 инструкторов не бывает. Тогда они должны подготовить 2-3 тысячи таких же украинских бойцов. А их там нет», — высказался эксперт по Ближнему Востоку и Центральной Азии.

Багдасаров считает, что опыт, который Россия накопила в Сирии в течение последних лет, можно было бы использовать на Донбассе для противодействия провокаций ВСУ.

Специалист уверяет, что «цели для таких акций по хуситскому сценарию» на территории Украины найти не составит труда.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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