Bloomberg: США смогут обеспечить энергонезависимость Европы от России и «Газпрома»

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Bloomberg: США смогут обеспечить энергонезависимость Европы от России и «Газпрома»
Экономика
Фото из открытых источников

Россия не вошла в тройку лидеров по поставкам СПГ в 2021 году, пишет издание Bloomberg.

Первое место по поставкам газа заняла Австралия, потеснив Катар. США же замкнули тройку лидеров.

По мнению аналитиков Bloomberg, спровоцировав энергетический кризис в Европе, Россия помогла США нарастить поставки топлива в Европу. США уже два месяца подряд являются крупнейшим поставщиком СПГ на европейски рынок.

«Это ошеломляющая веха для страны, которая менее десяти лет назад была нетто-импортером природного газа. С тех пор сланцевый бум превратил США в крупнейшего в мире производителя газа», - пишет Bloomberg.

Bloomberg прогнозирует масштабные изменения для мирового рынка СПГ в 2022 году. США, по их мнению, будут диктовать свои условия игры в данном сегменте, став крупнейшим в мире производителем СПГ. По прогнозам экспертов, к 2027 году США будут добывать до 100 млн тонн газа.

Наращивая добычу газа, отмечают эксперты, США смогут обеспечить независимость Европы от России и «Газпрома».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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