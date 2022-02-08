Bloomberg: США смогут обеспечить энергонезависимость Европы от России и «Газпрома»

Несколько часов назад над Донецком на высоте порядка 4-5 километров был засечен беспилотный летательный аппарат неустановленного типа. Дрон сразу же
Киев планирует переключить Объединенную энергосистему Украины (ОЭУ) от общей с Россией и Белоруссией системы на европейскую, пишет обозреватель «РИА
Представители движения «Молодой Петербург» разместили на своих страницах в социальных сетях публикацию с репортажем о том, как они собственными
Санкт-Петербург находится под влиянием североатлантического циклона «Квина», из-за которого прошел небольшой снегопад. Однако коммунальщики не
Неубранные снег и наледь на улицах Санкт-Петербурга наглядно демонстрируют реальное отношение Смольного к жителям города. Такое мнение в интервью СМИ
Член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» Антон Бредихин рассказал о трансформации имиджа губернатора
Из-за участившихся несчастных случаев, когда петербуржцы погибают от травм при падении на нерасчищенных улицах и при обрушении наледи с крыш,
Ситуация с распространением штамма коронавируса «омикрон» в Санкт-Петербурге продолжает стремительно ухудшаться - каждый день в городе регистрируется
Журналист Ксения Собчак коснулась темы работы губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Новости!» на
Генеральный директор и врач частной скорой медпомощи Лев Авербах возмутился возникшей очередью из автомобилей «скорых» у одной из петербургских
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