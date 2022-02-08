Бойцы ЧВК из США вывесили американский флаг в 80 км от Донецка

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Бойцы ЧВК из США вывесили американский флаг в 80 км от Донецка
Украина
Фото из открытых источников

ЧВК из США оказывает  поддержку украинским силовикам  в Донбассе. Как стало известно, на позициях 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ появился государственный флаг США. Таким образом, американские наемники обозначили место своего присутствия у линии фронта, сообщил  телеграм-канал «Донбасс решает».

Американский флаг был снят на Светлодарской дуге в 80 км северо-восточнее Донецка. Звездно-полосатое полотнище было замечено уже после того, как группа бойцов  американской ЧВК скрылась, но факт того, что наемники уже вплотную подошли к Донецку, зафиксирован.  Ранее появилась информация о том, что американцы принимали участие в недавней атаке на Донецк.

Россия пока не отреагировала на появление в пригороде Донецка американских наемников. В любом случае, этот факт усиливает напряженность вокруг Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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