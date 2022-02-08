Программа реновации на территории ВАО Москвы дала возможность вскоре справить новоселье жильцам еще 38 домов

Уже расселено 17 старых многоквартирных домов, а пять уже успели демонтировать.

Как рассказал корреспондентам Сергей Левкин, начальник Московского градостроительного Департамента, программа реновации активно работает на территории девяти районов. Всего в нее попали шесть десятков старых многоквартирных домов, 38 из них расселяют в данный момент, жители 17 уже переселились в новое жилье, а пять многоэтажек демонтировано. Владельцами новых квартир стало в общей сложности 6 500 москвичей.

По всему ВАО начали строить реновационные сооружения. На данный момент работы ведутся на 29 площадках, где планируется сдать более 500 000 квадратных метров жилья. В стадии проекта пребывают еще 48 многоэтажек, общей площадью в 845 000 м2. 21 новый жилой дом уже успели ввести в эксплуатацию.

По всему ВАО программа реновации коснется 1 062 жилых домов, общей площадью 3 400 000 квадратных метров, на которых проживают 209 600 горожан.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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