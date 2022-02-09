ПФР начал прием заявлений от граждан РФ на выплату в 25000 рублей в 2022 году

В Пенсионном фонде России уже принимают заявление на выплату в размере 25 тыс. рублей. Речь идет о пособии при рождении ребенка, передает PRIMPRESS .

Перешла эта единовременная выплата в ведение Пенсионного фонда с января 2022 года, поэтому для данного ведомства является новой. А с 1 февраля ее проиндексировали, и она существенно увеличилась.

Так, индексация данной выплаты проведена в размере 8,4%, то есть, по уровню инфляции предыдущего года. Но в ряде регионов еще действует и районный коэффициент. Например, в Хабаровском крае и Приморье. Коэффициент может быть в размере 1,2, и даже 1,6. Что позволяет повысить пособие до 32,8 тыс. рублей. В некоторых регионах данное пособие составляет около 25 тыс. рублей.

Важно знать, что данная выплата начисляется при рождении детей у неработающей матери. Уровень доходов семьи в данном случае не учитывается.

В ПФР напомнили, что существует выплата для неработающих родителей, которые ухаживают за ребенком в возрасте до 1,5 лет. Эта выплата может кол****ься от 9,2 до 12,3 тыс. рублей в зависимости от региона проживания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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