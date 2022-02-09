Полковник ГРУ Квачков: Украинские войска уничтожат армии ЛНР и ДНР за 48 часов

Вооруженным силам Украины хватило бы двух дней для того, чтобы смять армейские корпуса самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Такой точки зрения придерживается полковник Главного разведывательного управления Генштаба РФ в отставке Владимир Квачков, имеющий опыт боевых действий.

В эфире YouTube-канала «Телеканал Сталинград» он заявил, что ВСУ располагают ресурсами, которые позволяют им за пару дней выйти к границе с Россией, пишет argumenti.ru /

Однако провести такую операцию украинским силовикам мешает страх перед возможными последствиями. Дело в том, что Россия может всего за 3-7 дней освободить от противника территории Донецких и Луганских областей, уничтожить ВСУ и дойти до левого берега Днепра. Таким образом с государственностью Украины будет покончено, отметил отставной полковник ГРУ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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