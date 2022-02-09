Российским пенсионерам старше 55 и 60 лет сообщили условия для получения выплаты от соцзащиты

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Российским пенсионерам старше 55 и 60 лет сообщили условия для получения выплаты от соцзащиты
Экономика
Фото из открытых источников

Еще одну выплату могут оформить пожилые граждане в отделениях соцзащиты. Выплачивается она даже тем, у кого нет льгот, учитывается лишь возраст пенсионера, пишет PRIMPRESS.

Оформить новую выплату в отделениях социальной защиты населения можно во многих регионах страны. Подать заявление на нее могут женщины, которым исполнилось 55 лет, и мужчины, достигшие 60-летнего возраста. Существует несколько пособий, на которые могут претендовать те пожилые люди, которые не являются федеральными льготниками.

Им могут начислить в виде ежемесячной помощи по 180  рублей. Чтобы получить такую выплату, следует в ближайшее время обратиться в региональное отделение соцзащиты. Тогда ее будут выплачивать до конца текущего года.

Выплачивать пожилым гражданам будут 50% суммы, потраченной на покупку лекарств по рецепту.

Также можно обратиться и за единовременной выплатой на ремонт квартиры. Это пособие составляет 15 тыс. рублей, но его могут получить только пожилые лица, доходы которых ниже полутора прожиточных минимумов, установленных в регионе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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