Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о том, что политик вакцинирован 8 раз

Россия разместила свои войска на расстоянии в 13 км от границы с Украиной. Решение о перемещении танков, САУ и легкой бронированной техники к
Во многих арабских кругах приветствуют сближение Китая и России, их конфронтацию с Западом. Они до такой степени прониклись ситуацией, словно Путин
Из-за участившихся несчастных случаев, когда петербуржцы погибают от травм при падении на нерасчищенных улицах и при обрушении наледи с крыш,
Член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» Антон Бредихин рассказал о трансформации имиджа губернатора
Знаменитый книжный магазин в доме Зингера рискует сменить владельца. Борьба началась много лет назад и может войти в завершающую стадию. Речь идет о
Утром 10 февраля на Московском шоссе в Петербурге произошло несколько ДТП. Вероятно, причиной аварий стали проблемы с очисткой улиц от снега.
На границе с Украиной развернуты российские САУ 2С7 «Пион», которые могут наносить удары ядерными боеприпасами. Авиа.про сообщает, что не менее 10
В данный момент в Средиземном море находятся девять российских военных кораблей. Эксперты расценивают их появление как серьезный сигнал России
Россия не вошла в тройку лидеров по поставкам СПГ в 2021 году, пишет издание Bloomberg . Первое место по поставкам газа заняла Австралия, потеснив
Военно-морской флот России заблокировал боевые корабли Военно-морских сил Украины в Черном и Азовском морях. Причиной этому послужили масштабные
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