Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о том, что политик вакцинирован 8 раз

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Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о том, что политик вакцинирован 8 раз
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Фото из открытых источников

Российская актриса Мария Шукшина, которую считают одной из самых влиятельных противниц вакцинации в стране, отреагировала на новости о госпитализации с коронавирусом лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В своем Telegram знаменитость напомнила о том, что он был восемь раз вакцинирован от ковид, о чем неоднократно рассказывал общественности.

«Восемь раз вакцинированный от коронавируса Жириновский госпитализирован с ним же», – написала Мария Шукшина.

В одну строчку, написанную актрисой, уместились одновременно и сарказм, и торжество звезды от собственной позиции.

Напомним, Мария Шукшина, в последнее время в СМИ упоминается не в контексте сыгранных в кино ролей, а как антиваксер, который даже под давлением неоспоримых фактов не собирается менять свои убеждения о вакцинации от коронавируса.

О том, что Владимир Жириновский госпитализирован в больницу с коронавирусом стало известно вчера, 9 февраля. При этом некоторые СМИ сообщили, что в медучреждение его доставили несколько дней назад. 

Пресс-служба либерал-демократов сегодня проинформировала о том, что Владимир Вольфович чувствует себя нормально и получает всю необходимую медицинскую помощь. У него омикрон-штамм коронавируса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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